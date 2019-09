Am Sonntag, 15. September 2019, kam es in einem Restaurant an der Industriestrasse zu einem Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Am Sonntag, 15. September 2019, brach nach 16.00 Uhr ein Feuer in einem Restaurant an der Industriestrasse aus. Kurz darauf ging bei Schutz & Intervention Winterthur eine entsprechende Meldung ein und die Feuerwehr rückte aus. Die Meldung wurde durch die Sprinkleranlage ausgelöst, die folglich verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Auch die Stadtpolizei Winterthur rückte aus und sperrte einen Teil der Industriestrasse und leitete den privaten und öffentlichen Verkehr um. Gemäss dem zugezogenen Brandermittler der Kantonspolizei Zürich ist die Brandursache noch unklar und zieht weitere Abklärungen nach sich. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.