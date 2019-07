In der Nacht auf Samstag, 29. Juni 2019, touchierte an der Wülflingerstrasse ein Auto eine Velofahrerin, die dadurch zu Fall kam und sich verletzte. Die Lenkerin des beteiligten Autos fuhr weiter, ohne sich um die Velofahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen die unbekannte Drittperson, die nach dem Unfall die Verletzte betreute.



Am frühen Samstagmorgen fuhr eine 16-jährige Velofahrerin durch die Wülflingerstrasse stadtauswärts. Um etwa 01.30 Uhr wurde sie bei der Bushaltestelle «Hinterwiesli» unweit des Schulhauses Wülflingerstrasse von einem ebenfalls stadtauswärts fahrenden Fahrzeug touchiert, kam zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Die Lenkerschaft des unfallbeteiligten Fahrzeuges fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Schweizerin zu kümmern. Eine unbekannte Person, die ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, betreute die Verletzte und konnte das Kontrollschild des beteiligten Fahrzeuges aufschreiben.



Die nachträglich alarmierte Einsatzzentrale setzte eine Patrouille ein, die sich an den Wohnort der mutmasslichen Lenkerin des beteiligten Personenwagens begab. Die angetrunkene 35-jährige Bulgarin gab gegenüber der Polizei zwar zu, das Fahrzeug gelenkt zu haben, bestritt aber etwas von der Kollision bemerkt zu haben.



Zeugenaufruf: Die unbekannte Person, die das Kontrollschild des flüchtenden Fahrzeuges aufschrieb und sich um die Verletzte kümmerte, oder andere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.