Am Montag, 1. Juli 2019, kollidierten bei der Autobahnausfahrt Oberwinterthur zwei Lastwagen. Ein Chauffeur wurde dabei erheblich verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von über 200 000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen.



Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz vor 08.45 Uhr ein 38-jähriger Kosovare mit seinem Lastwagen auf der Autobahn A1 Richtung Frauenfeld und verliess bei der Ausfahrt Oberwinterthur die Autobahn. Kurz danach bog er mit seinem Fahrzeug rechts in die Frauenfelderstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Lastwagen, der auf der Frauenfelderstrasse stadtauswärts unterwegs war. Der 38-Jährige zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Chauffeur des zweiten Lastwagens, ein 50-jähriger Deutscher, blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der nun aufgenommenen Ermittlungen. Bei der Kollision entstand Sachschaden in der Höhe von über 200 000 Franken.



Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zur beschriebenen Kollision machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur (Telefon 052 267 51 52) oder bei jeder anderen Polizeistelle zu melden.