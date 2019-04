Am Samstagnachmittag, 6. April 2019, findet in der Winterthurer Innenstadt eine bewilligte Demonstration statt. Die Stadtpolizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.



Die bewilligte Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr mit einer Kundgebung in der Winterthurer Altstadt. Im Anschluss folgt ein Demonstrationsumzug via Steinberggasse, Grabenplatz, Stadthausstrasse, Bahnhofplatz, Technikumstrasse, Untere Vogelsangstrasse zurück in die Altstadt. Auf der Route muss mit vorübergehenden Strassensperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden (bis ca. 16.30 Uhr). Es wird empfohlen, das Stadtzentrum weiträumig zu umfahren.



Die Stadtpolizei Winterthur begleitet die Veranstaltung mit uniformierten und zivilen Kräften und setzt spezialisierte Dialogteams ein, die gezielt den Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern suchen und als Verbindungsglied zwischen Organisatoren, Demonstrierenden und der Einsatzleitung dienen.