Am Mittwoch, 27. Februar 2019, prallte ein Stadtbus kurz nach der Bushaltestelle «Grüze» in eine Hausmauer. Der Chauffeur und eine Passagierin verletzten sich dabei leicht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallursache ist noch unklar, weshalb die Polizei Zeugen sucht.

Kurz nach 11.00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung, dass ein Stadtbus an der St. Gallerstrasse in eine Hausmauer geprallt sei. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Stadtbus-Chauffeur mit seinem Fahrzeug auf der St. Gallerstrasse Richtung stadtauswärts, als er aus noch ungeklärten Gründen vor der Bushaltestelle «Grüzenstrasse» die Signalisation der dortigen Mittelinsel erfasste. Anschliessend fuhr er mit dem Bus weiter, an der Bushaltestelle vorbei, überquerte das rechtsseitige Trottoir und prallte schliesslich in das dort stehende Gebäude (Haus-Nr.: 82/84) und in ein dort parkiertes Fahrzeug. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Stadtbus-Chauffeur, ein 57-jähriger Schweizer, und eine Passagierin (34-jährige Schweizerin) zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden von der Sanität für weitere Abklärungen ins Spital gebracht. Weiter mussten zwei Personen, die einen Schock erlitten, vor Ort betreut werden. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen, der Mittelinsel und am Gebäude.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zum beschriebenen Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Telefon 052 267 51 52, zu melden.