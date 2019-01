Ungewöhnlicher Einsatz für eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur am frühen Samstagmorgen, 19. Januar 2019: Ein Hund büxte zu Hause aus und machte sich per Stadtbus auf den Weg Richtung Hauptbahnhof.



Kurz vor 07.00 Uhr meldete eine 19-jährige Frau auf dem Arbeitsweg, dass soeben im Dättnau ein Hund in einen Stadtbus der Linie 5 eingestiegen sei, alleine.



Eine Patrouille rückte aus und empfing den selbständigen Vierbeiner am Hauptbahnhof. Es stellte sich heraus, dass das Tier unbemerkt die Wohnung verlassen und sich auf den Weg Richtung Innenstadt gemacht hatte.



Die 4-jährige Samojede-Hündin wurde in ein Polizeiauto verladen und wohlbehalten zurück nach Hause an die Rainstrasse gebracht.