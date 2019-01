Die Stadtpolizei Winterthur überführte einen mutmasslichen Drogendealer und dessen Komplizin und stellte bei einer Hausdurchsuchung knapp 500 Gramm Kokain sowie einen grösseren Bargeldbetrag sicher.



Im Zuge von Ermittlungen und Observationen geriet ein 33-jähriger Schweizer in den Fokus von Fahndern der Stadtpolizei Winterthur, was am Mittwoch, 9. Januar 2019, zur Verhaftung des verdächtigen Mannes und dessen Freundin, eine 28-jährige Schweizerin, führte. In der gemeinsamen Wohnung in Winterthur Seen stellten die Polizistinnen und Polizisten bei der darauffolgenden Hausdurchsuchung knapp 500 Gramm Kokain und über 20 000 Franken sicher; dies nicht zuletzt dank der feinen Spürnase des Diensthundes «Isy». Nach der polizeilichen Befragung wurde die Frau aus der Polizeihaft entlassen und ihr Freund der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.