Am Donnerstagmorgen, 3. Januar 2019, kontrollierten Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur zahlreiche Fahrzeuge. Sechs Autolenkerinnen und Autolenker mussten verzeigt werden, weil sie mit stark eingeschränkter Sicht unterwegs waren.



Die Stadtpolizei Winterthur führte am Donnerstagmorgen, 3. Januar 2019, zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr, an verschiedenen Orten auf dem Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen dabei die sogenannten «Iglu-» oder «Panzerfahrer».



Sechs Fahrzeuglenkende wurden zur Anzeige gebracht, weil die Autoscheiben vereist waren. Zahlreiche weitere Autofahrer wurden aufgefordert, vor Ort ihre Scheiben noch restlos vom Eis zu befreien.



Hinweis: Frontscheibe und beide vorderen Seitenscheiben sind für die Sicht des Fahrzeuglenkenden nötig und müssen eine klare Durchsicht gestatten. Zusätzlich sind das Autodach, die Lichter und Blinker vom Schnee und Eis zu befreien. Herunterfallender Schnee oder Eis kann die anderen Verkehrsteilnehmenden behindern oder gefährden.