Am Dienstagmorgen, 13. November 2018, kam es in Winterthur Seen zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Lastwagen und einer 85-jährigen Frau. Die Rentnerin musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden, der Lastwagenchauffeur erlitt einen Schock.





Kurz nach 9 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass es vor einem Einkaufszentrum in Winterthur Seen zu einer Kollision gekommen sei. Sofort rückten die Rettungskräfte aus und trafen vor Ort auf die verletzte Rentnerin und den beteiligten Lastwagenchauffeur. Die 85-jährige Schweizerin musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 41-jährige Chauffeur, ebenfalls ein Schweizer, erlitt einen Schock und musste von einem Care-Team betreut werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Stadtpolizei Winterthur hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland entsprechende Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Neben Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur und dem Rettungsdienst Winterthur rückten auch der Unfallfotodienst der Kantonspolizei Zürich sowie das Forensische Institut Zürich aus.