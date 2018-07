Am Mittwochnachmittag, 25. Juli 2018, ereignete sich in Winterthur-Töss auf der Steigstrasse eine Steifkollision zwischen zwei Lieferwagen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.



Die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur erhielt am Mittwochnachmittag von einem Lieferwagen-Chauffeur folgende Meldung: Er sei um ca. 12.45 Uhr mit seinem weissen Lieferwagen die Steigstrasse hinunter in Richtung Winterthur gefahren, als es mit einem entgegenkommenden weissen Lieferwagen zu einer Streifkollision gekommen sei. Gemäss den ersten polizeilichen Erkenntnissen entstand bei der Kollision ein Sachschaden von mehreren hundert Franken. Der Chauffeur, der den Vorfall gemeldet hatte, blieb unverletzt. Es handelt sich um einen 54-jährigen Schweizer. Die Person, die den anderen Lieferwagen lenkte, ist bis dato unbekannt.



Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zur Streifkollision machen können – insbesondere zum weissen Lieferwagen (ohne Aufbau), der die Steigstrasse hinauffuhr – werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.