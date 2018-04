Am frühen Sonntagmorgen, 8. April 2018, wurde ein 21-Jähriger an der Wartstrasse massiv zusammengeschlagen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 02.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass vor der Liegenschaft Wartstrasse Nr. 12, nahe dem Hauptbahnhof, ein verletzter junger Mann liege. Der von der umgehend ausgerückten Patrouille angetroffene 21-jährige Afghane wurde in der Folge mit erheblichen Kopfverletzungen ins Kantonsspital Winterthur verbracht. Aufgrund erster Ermittlungen geht die Stadtpolizei davon aus, dass der Mann von mindestens einem Unbekannten massiv attackiert wurde, der ihn auch dann noch mit Fusstritten traktierte, als er bereits wehrlos am Boden lag. Dem Verletzten zufolge seien zum Tatzeitpunkt mehrere Personen zugegen gewesen. Zudem sei es zwischen ihm und einem der Angreifer bereits am Samstagnachmittag zu einem Streit gekommen.



Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, in Verbindung zu setzen.