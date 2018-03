Von 08. März--11. März 2018, findet in den Winterthurer Eulachhallen die Messe "Wohnen, Haus und Garten" (WOHGA) statt. Das seit einem Jahr praktizierte quartierschonende Parkierungskonzept kommt erneut zum Einsatz.



Das Parkierungskonzept sieht vor, den mobilen Individualverkehr konsequent zu den Parkhäusern zu leiten. Die Stadtpolizei Winterthur empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern, grundsätzlich die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen, da die Parkmöglichkeiten sowohl auf dem Areal der Eulachhallen als auch in unmittelbarer Nähe spärlich sind.



Die Anreisenden mit dem Auto werden mit zahlreichen Hinweisschildern direkt in die umliegenden Parkhäuser geleitet. Das Messegelände ist zu Fuss ab den Parkhäusern Bahnhof und Neuwiesen in nur 10 Minuten erreichbar. Ab dem Bahnhof Winterthur verkehrt regelmässig ein Gratis-Shuttlebus bis nach Messeschluss.



Um auch den Bedürfnissen der Anwohnenden gerecht zu werden, wird die Stadtpolizei Winterthur entsprechende Verkehrskontrollen in den betroffenen Quartieren durchführen.

Stadtpolizei Winterthur

Medien und Kommunikation