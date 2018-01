Am Mittwochnachmittag, 8. November 2017, kurz nach 15.00 Uhr, kam es in einem alten Bauernhaus in Winterthur-Eidberg zu einem Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, es entstand erheblicher Sachschaden.

Kurz nach 15.00 Uhr wurde die Stadtpolizei Winterthur alarmiert. Sofort rückten mehrere Patrouillen zusammen mit Schutz und Intervention an den Brandort aus. Dank dem raschen eingreifen der Rettungskräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Hausbewohnerin wurde von der ausgerückten Ambulanz des Rettungsdienstes Winterthur vor Ort ärztlich untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Der Brand ist nach ersten Ermittlungen der Polizei durch Brennholz entstanden, dass zu nahe beim Herd gelagert war. Dieses Holz fing Feuer, das sich anschliessend in der ganzen Küche ausbreitete.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.