Am Mittwochmittag (12.7.2017), ca. 13 Uhr, kam es auf der Weierstrasse zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 28-jähriger Autolenker auf der Weierstrasse in Richtung Seen. Kurz nach der Weierweid überholte er angeblich einen Velolenker, welcher ebenfalls stadteinwärts fuhr. Beim Ausweichmanöver geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Der 28-Jährige sowie die 48-jährige Autolenkerin des zweiten Fahrzeuges wurden verletzt. Sie mussten beide mit dem Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Nebst der Stadtpolizei Winterthur standen Schutz & Intervention Winterthur sowie das Strasseninspektorat wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten im Einsatz.

Zeugenaufruf

Personen, die zum Unfallhergang sachdienliche Angaben machen können, insbesondere der Velolenker, werden gebeten, sich umgehend mit der Stadtpolizei Winterthur, Telefon 052 267 51 52, in Verbindung zu setzen.