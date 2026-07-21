Elektroroller verursacht Brand

Am Montagabend, 20. Juli 2026, kam es im Neuwiesenquartier zu einem Brand ausgelöst durch die Explosion eines Elektrorollers. Verletzt wurde niemand.



Kurz vor Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass ein Elektroroller sowie eine angrenzende Hecke in Brand stünden. Umgehend rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur sowie die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur aus. Da sich der Brand in unmittelbarer Nähe der Bahngleise ereignete, musste die Bahnstrecke zwischen Winterthur und Hettlingen während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Niemand wurde verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Explosion auf den Akku des Elektrorollers zurückzuführen sein. Der Akku wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.



Im Einsatz standen neben der Stadtpolizei Winterthur die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie der Rettungsdienst Winterthur. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Stadtpolizei Winterthur geführt.