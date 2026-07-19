Kurzmeldungen vom Wochenende, 17. -19. Juli 2026

Wülflingen – Am Samstag, 18. Juli 2026, erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung, dass Aufgrund des Sturms ein Baum auf ein Auto gestürzt sei. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur rückten umgehend an die Örtlichkeit aus. Das Auto war leer und es wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.



Winterthur-Stadt – Kurz vor Mitternacht am Samstag führte die Stadtpolizei Winterthur eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle stellten die Polizeifunktionäre fest, dass der Lenker stark nach Alkohol riecht. Der Atemalkoholtest zeigte, dass der Lenker das Fahrzeug in einem fahrunfähigen Zustand gelenkt hatte. Er wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Sein Führerausweis wurde gesperrt und zwecks weiterer Massnahmen dem Strassenverkehrsamt Zürich, Amt für Administrativmassnahmen, zugestellt.



Oberwinterthur – Am Sonntag, 19. Juli 2026, verirrte sich am Nachmittag ein Dackel in einen fremden Garten. Da die anwesenden Personen im Garten nicht wussten wem der Hund gehört, meldeten sie sich bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur. Die ausgerückten Polizeifunktionäre nahmen den Hund mit in die Polizeiwache, um den Halter zu ermitteln. Kurz danach meldete sich die Besitzerin des Dackels bei der Einsatzzentrale. Anschliessend konnten Hund und Halterhin wieder vereint werden.