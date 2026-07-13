Winterthur-Seen: Mann nach Suiziddrohung in Sicherheit gebracht

Am Montagabend, 13. Juli 2026, brachte die Stadtpolizei Winterthur einen Mann nach einer Suiziddrohung in Sicherheit. Der Mann wurde anschliessend in ärztliche Betreuung übergeben. Ein Polizist wurde beim Einsatz leicht verletzt.

Kurz nach 17.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung eines behandelnden Arztes ein, dass sich ein 82-jähriger Schweizer in einer Wohnung in einem Wohnquartier in Winterthur-Seen verschanzt habe und als eigen- und fremdgefährdend eingeschätzt werden müsse. Aufgrund der unklaren Lage rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur sowie der Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, aus und es wurde die Einsatzgruppe Diamant, die Sondereinheit der Kantonspolizei Zürich, mit Verhandlungsspezialisten beigezogen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Umgebung der Wohnung weiträumig abgesperrt.

Nach längeren Gesprächen der Verhandlungsspezialisten, gelang es den Interventionsspezialisten der Einsatzgruppe Diamant schliesslich, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und den Mann unverletzt in Sicherheit zu bringen. Anschliessend wurde der Mann in ärztliche Obhut übergeben. Während des Einsatzes wurde ein Polizist leicht verletzt.