Mehrere Tonnen Weizen auf Fahrbahn – Verkehrsbehinderungen nach Ladungsverlust

Am Freitag, 10. Juli 2026, hat ein Landwirtschaftsfahrzeug auf der Schaffhauserstrasse mehrere Tonnen Weizen verloren. Der Vorfall führt zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 15 Uhr fuhr ein Landwirt mit einem Traktor und zwei mit Weizen beladenen Anhängern auf der Schaffhauserstrasse stadtauswärts. Auf Höhe des Lindspitzes verlor er aus noch ungeklärten Gründen einen grossen Teil der Ladung des vorderen Anhängers. Mehrere Tonnen Weizen verteilten sich auf der Fahrbahn.

Für die aufwendigen Räumungsarbeiten musste die Schaffhauserstrasse in Fahrtrichtung stadtauswärts und vorübergehend auch in der Gegenrichtung gesperrt werden. Mitarbeitende des Landwirtschaftsbetriebs räumen das Getreide derzeit von der Fahrbahn. Die Verkehrsbehinderungen dauern an.

Verletzt wurde niemand. Spezialisten der Verkehrspolizei der Stadtpolizei Winterthur haben die Ermittlungen zur Ursache des Ladungsverlusts aufgenommen. Sie klären ab, weshalb sich die Ladung lösen konnte und ob sie vorschriftsgemäss gesichert war.