Personenwagenlenker übersieht sechsjähriges Kind

Oberwinterthur – Am Donnerstag, 9. Juli 2026, gegen 17:45 Uhr ging über die Notrufnummer bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass es an der Stadlerstrasse eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind gegeben hat. Sofort rückten mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur zusammen mit dem ebenfalls aufgebotenen Rettungsdienst Winterthur und einem Notarzt an die Örtlichkeit aus. Beim Eintreffen am Unfallort konnte der Notarzt nur noch den Tod des 6-jährigen Knaben feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 36-jähriger Autolenker seinen Personenwagen auf dem Vorplatz vor dem Haus umparkieren, worauf es zur Kollision kam.

Es wurde ein Careteam aufgeboten, welche sich um die Betreuung der Familie des Kindes als auch um den Lenker des Unfallfahrzeuges kümmert.

Für die Unfallaufnahme musste die Stadlerstrasse für rund 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Zudem wurde ein Sichtschutz eingerichtet, damit die Spurensicherung ungestört vorgenommen werden konnte.

Die genaue Unfallursache wird durch die Stadtpolizei Winterthur in enger Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich, dem UBD (Unfall/Beweissicherung/Dokumentation) der Kantonspolizei Zürich sowie der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

Neben der Stadtpolizei Winterthur stand auch das Forensische Institut Zürich, der UBD (Unfall/Beweissicherung/Dokumentation) der Kantonspolizei Zürich, Schutz & Intervention Winterthur, der Rettungsdienst Winterthur mit Notarzt, der zuständige Staatsanwalt, sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 052 267 51 52 bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden.