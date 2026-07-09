Brand auf Wiese: Polizei und Feuerwehr warnen vor Brandgefahr infolge der Trockenheit

Am Mittwochabend, 8. Juli 2026, ist auf einer Wiese an der Bäumlistrasse ein Brand ausgebrochen. Zwei Passanten konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Verletzt wurde niemand. Die Stadtpolizei Winterthur und Schutz & Intervention Winterthur mahnen zum verantwortungsvollen Umgang mit Feuer im Freien aufgrund der Trockenheit. Im Wald und in Waldesnähe gilt ein Feuerverbot.

Kurz nach 22 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen Brand auf einer Wiese bei der Bäumlistrasse ein. Sofort rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur sowie der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits von zwei Passanten gelöscht worden. Die betroffene Wiesenfläche von rund 30 Quadratmetern war grossflächig verbrannt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Die beiden Passanten gaben an, kurz vor Brandausbruch zwei Jugendliche beobachtet zu haben, die weggerannt seien. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Die Stadtpolizei Winterthur hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grosse Brandgefahr

Im Kanton Zürich besteht aufgrund der anhaltenden Trockenheit (Stufe 4 von 4) grosse Waldbrandgefahr (Stufe 4 von 5). Der Kanton Zürich hat deshalb per 26. Juni 2026 ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe beschlossen (siehe Medienmitteilung vom 26. Juni 2026).

Die Stadtpolizei Winterthur und Schutz & Intervention Winterthur rufen die Bevölkerung zum verantwortungsvollen Umgang mit Feuer im Freien auf. Denn bereits kleine Funken können Brände verursachen und es könnte ein grösserer Flächenbrand entstehen. Folgende Verhaltensregeln sind zu beachten: