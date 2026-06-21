Kurzmeldungen übers Wochenende 19.-21. Juni 2026

Oberwinterthur: Am Freitagabend, kurz nach 19.00 Uhr, wurden die Stadtpolizei Winterthur sowie die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur zu einem brennenden Holz WC-Häuschen beim Skaterpark gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Toilettenhäuschen bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Franken geschätzt. Die Stadtpolizei Winterthur führt die weiteren Abklärungen zum Brandereignis.

Winterthur-Hegi: Am Samstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, kam es auf der Rümikerstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fussgänger. Eine 38-jährige Personenwagenlenkerin fuhr auf der Rümikerstrasse stadtauswärts. Auf Höhe der Bushaltestelle Stäffelistrasse kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Fussgänger, welcher mutmasslich über die Strasse rannte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde durch die ausgerückte Ambulanz ins Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.