Mehrere Wegweisungen nach Störung einer bewilligten Kundgebung

Am Montagabend, 1. Juni 2026, kam es in der Winterthurer Innenstadt im Umfeld einer bewilligten Kundgebung zu einer unbewilligten Gegendemonstration. Die Stadtpolizei Winterthur kontrollierte 24 Personen und sprach Wegweisungen aus.

Auf dem Neumarkt fand ab 18 Uhr eine bewilligte Platzkundgebung statt. Gegen 18.20 Uhr formierte sich in der Steinberggasse eine unbewilligte Gegendemonstration. Die Teilnehmenden bewegten sich mit Fahrrädern durch die Innenstadt und skandierten lautstark Parolen. Dadurch wurde die bewilligte Kundgebung erheblich gestört.

Im weiteren Verlauf fuhr die Gruppe zum Busbahnhof und blockierte dort kurzzeitig den öffentlichen Verkehr. Als die Teilnehmenden mit ihren Fahrrädern auf die Technikumstrasse gelangen wollten, wurden sie von der Stadtpolizei Winterthur angehalten, kontrolliert und weggewiesen.

Die Polizei kontrollierte insgesamt 24 Personen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren. Die kontrollierten Personen stammen aus der Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Italien sowie Liechtenstein. Gegen 16 Personen wird wegen Nichtbefolgens polizeilicher Anordnungen an das Stadtrichteramt Winterthur rapportiert.