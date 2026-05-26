Bauarbeiter bei Grabeneinsturz verletzt

Am Dienstag, 26. Mai 2026, ist an der Zypressenstrasse in Winterthur ein Bauarbeiter bei einem Grabeneinsturz verletzt worden. Der Mann musste ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Kurz vor 13.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung über einen Bauunfall an der Zypressenstrasse ein. Sofort rückten Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur sowie der Rettungsdienst und die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur aus.

Gemäss ersten Erkenntnissen befand sich ein Bauarbeiter in einem Graben, als dieser teilweise einstürzte und ihn verschüttete. Arbeitskollegen konnten den 51-jährigen Italiener befreien. Der Mann wurde mit bislang unbekannten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Warum der Graben einstürzte, ist derzeit unklar. Die Stadtpolizei Winterthur hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Neben der Stadtpolizei Winterthur standen der Rettungsdienst Winterthur, die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, der Dienst «Unfall/Beweissicherung/Dokumentation» der Kantonspolizei Zürich sowie ein Spezialist der Suva im Einsatz.