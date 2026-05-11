Drei leicht verletzte Personen bei Brand

Am heutigen Vormittag, 11. Mai 2026, ist es in einem Gebäude-Untergeschoss nahe des Hauptbahnhofs Winterthur zu einem Brand gekommen. Im leerstehenden Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt. Drei Personen sind leicht verletzt worden. Der Brand ist gelöscht.



Heute um kurz nach 10.00 Uhr ging bei der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur die Meldung über einen Brand ein. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie der Stadtpolizei Winterthur aus. Vor Ort trafen sie auf einen Brand im Untergeschoss des Gebäudes.



Drei Personen, die im Gebäude mit Bauarbeiten beschäftigt waren, wurden beim Brand leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Eine Person brachte der Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle ins Spital. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur löschte den Brand rasch. Ihr Einsatz war infolge der starken Rauchentwicklung personalintensiv. Während des Einsatzes kam es rund um die Paulstrasse zu mehreren Strassensperrungen.



Der Brand brach mutmasslich im Zusammenhang mit Bauarbeiten im Gebäude aus. Die Höhe des Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Im Einsatz standen neben der Stadtpolizei Winterthur die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie der Rettungsdienst Winterthur.