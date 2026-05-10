Kurzmeldungen vom Wochenende, 8. bis 10. Mai 2026

Winterthur-Oberwinterthur – Am Freitagabend, 8. Mai 2026, kurz vor 19:30 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur ein Küchenbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Patrouille war der Brand, welcher durch überhitztes Öl in einer Pfanne ausgelöst worden war, bereits gelöscht. Es wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden. Neben der Stadtpolizei Winterthur stand die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.

Winterthur-Seen – Am Freitagabend, 8. Mai 2026, wurde durch die Sicherheits- und Verkehrspolizei der Stadtpolizei Winterthur eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Daraus resultierten Anzeigen wegen technischen Abänderungen an Fahrzeugen und zwei Personen wurden wegen Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand zur Anzeige gebracht.

Winterthur-Oberwinterthur – Am Samstagnachmittag, nach 16:20 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur ein Brand in der städtischen Kehrichtverwertungsanlage (KVA) gemeldet. Die ausgerückten Patrouillen trafen vor Ort auf den Brand eines Abfallbunkers, welcher durch eine Selbstentzündung des Abfalls ausgelöst worden war. Der Brand konnte erst nach Stunden gelöscht werden, es kam zu keinem Sach- oder Personenschaden. Neben der Stadtpolizei Winterthur stand Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.

Winterthur-Wülflingen – Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen. Die ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen Personenwagenlenker, welcher mit seinem Fahrzeug zuvor mit der Mittelinsel kollidiert und gegen einen Inselschutzpfosten sowie eine Signaltafel geprallt war. Am Fahrzeug entstand Totalschaden an den Verkehrseinrichtungen beträchtlicher Sachschaden. Ob der Mann das Fahrzeug in nicht fahrfähigem Zustand gelenkt hatte, ist Gegenstand von Ermittlungen. Neben der Stadtpolizei Winterthur standen Schutz & Intervention Winterthur sowie das Strasseninspektorat der Stadt Winterthur im Einsatz.