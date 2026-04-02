Angriff bei Fussballmeisterschaftsspiel: Mutmassliche Täter festgenommen

Während eines Meisterschaftsspiels am 22. März 2026 ist im Stadion Schützenwiese ein Mann angegriffen und verletzt worden. Die Stadtpolizei Winterthur nahm Ermittlungen auf und hat inzwischen zwei tatverdächtige Männer festgenommen.



Während des Meisterschaftsspiels zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel wurde ein 25-jähriger Mann im Gästesektor angegriffen und verletzt. Die Stadtpolizei Winterthur führte intensive Ermittlungen, die am Mittwoch, 1. April 2026, zum Erfolg führten. In Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft konnten zwei tatverdächtige Männer im Baselbiet festgenommen werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 22 und 37 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie dem Umfeld der Fans des FC Basel zuzuordnen. Die beiden Männer wurden der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt.