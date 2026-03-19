Verdächtiger Gegenstand beim Superblock

In der Nacht auf Donnerstag, 19. März 2026, führte ein verdächtiger Gegenstand bei der Winterthurer Stadtverwaltung zu einem grösseren Polizeieinsatz. Der Gegenstand erwies sich als harmlos.

Kurz vor 0.20 Uhr meldete sich ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur und wies auf einen verdächtigen Gegenstand an der Pionierstrasse 13 (in unmittelbarer Nähe des Superblocks) hin. Aufgrund der unklaren Situation wurde das Gebiet grossräumig abgesperrt. Zur Abklärung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich beigezogen.



Um 03:35 konnte Entwarnung gegeben werden. Nach Untersuchung des Gegenstandes hat dieser sich als ungefährlich herausgestellt.



Neben der Stadtpolizei standen das Forensische Institut Zürich sowie Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.