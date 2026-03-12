Fahrzeugbrand in Manor-Tiefgarage

Am heutigen Vormittag, 12. März 2026, kam es in der Tiefgarage des Manor-Gebäudes in Winterthur zu einem Fahrzeugbrand. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Der Brand ist gelöscht.

Heute kurz nach 10.30 Uhr ging bei der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur ein automatischer Brandalarm aus der Manor-Tiefgarage ein. Sofort rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie der Stadtpolizei Winterthur aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein brennendes Fahrzeug.

Das gesamte Manor-Gebäude wurde gesperrt und evakuiert. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der Brand konnte kurz vor Mittag gelöscht werden. Die Bankstrasse ist immer noch für den gesamten Verkehr gesperrt. Es kann in der Umgebung zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Personen, die ihr Fahrzeug in der Manor-Tiefgarage parkiert haben, müssen nicht vor Ort kommen. Sie können sich stattdessen bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei unter 052 267 51 52 melden und sie werden dann informiert, sobald die Garage wieder zugänglich ist