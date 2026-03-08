Kurzmeldungen vom Wochenende, 6. bis 8. März 2026

Winterthur – Am Freitagabend, 6. März 2026, zwischen 18.00 und 20.30 Uhr, wurden der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur innert kurzer Zeit drei Brände gemeldet. Die ausgerückten Patrouillen trafen vor Ort auf einen brennenden Koffer sowie zweimal auf brennenden Abfall beziehungsweise auf einen rauchenden Abfalleimer. Die drei kleineren Brände konnten rasch gelöscht werden, und es wurde niemand verletzt. Neben der Stadtpolizei Winterthur stand Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.

Winterthur-Stadt – Am Sonntagmorgen, 8. März 2026, kurz nach 9.00 Uhr, wurde der Stadtpolizei Winterthur eine schlafende Person in einem Personenwagen gemeldet. Die ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen Mann, der in seinem Auto bei laufendem Motor schlief. Bei der anschliessenden Fahrzeugkontrolle wirkte der Mann verwirrt, und es roch stark nach Alkohol. Ob er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.