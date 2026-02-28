Entwarnung: Abwasseraustritt in Winterthur-Sennhof gestoppt

Die defekte Abwasserdruckleitung in Winterthur-Sennhof ist repariert und der Abwasseraustritt gestoppt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Das Trinkwasser war zu keiner Zeit gefährdet.

Am Freitag, 27. Februar, ist es in Winterthur-Sennhof aufgrund einer defekten Abwasserdruckleitung zu einem Abwasseraustritt gekommen. Die Reparaturarbeiten haben bis am 28. Februar um 00.30 Uhr gedauert.

Die Ursache für den Abwasseraustritt sowie das Ausmass der Umweltbelastung werden abgeklärt.

Das Trinkwasser war zu keiner Zeit gefährdet. Die Linsentalstrasse bleibt voraussichtlich bis am Samstagmittag gesperrt.