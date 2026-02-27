Abwasseraustritt in Gewässerschutzzone führt zu Wassersparaufruf

Nach der Beschädigung von mindestens einer Abwasserdruckleitung ist es am Freitag, 27. Februar 2026, in Winterthur-Sennhof zu einem Abwasseraustritt in einer Gewässerschutzzone gekommen. Die Gemeinden Wila, Turbenthal, Zell, Weisslingen sowie Winterthur-Sennhof werden gebeten, bis auf Weiteres den Wasserverbrauch zu reduzieren. Die Reparaturarbeiten laufen.

Heute, kurz nach 11.30 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass es im Gebiet Sennhof zu einer Gewässerverschmutzung gekommen sei. Abklärungen vor Ort haben ergeben, dass mindestens eine Abwasserdruckleitung aus dem Tösstal beschädigt ist und Abwasser austritt. Das betroffene Gebiet befindet sich in einer Gewässerschutzzone. Das Trinkwasser ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gefährdet.

Für die notwendigen Abpumparbeiten muss die Linsentaltrasse zwischen der Tösstalstrasse und Kyburg für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung ist signalisiert.

Um die Abwassermengen zu reduzieren, werden die Gemeinden Wila, Turbenthal, Zell, Weisslingen sowie Winterthur-Sennhof gebeten, den Wasserverbrauch bis auf Weiteres einzuschränken.

Die Ursache für den Abwasseraustritt sowie das Ausmass der Umweltbelastung werden derzeit abgeklärt. Die Reparatur- sowie die Abpumparbeiten laufen. Wie lange der Einsatz dauert, ist momentan unklar.

Im Einsatz stehen die Stadtpolizei Winterthur, das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Schutz & Intervention Winterthur, das Tiefbauamt Winterthur, Stadtwerk Winterthur, Stadtgrün Winterthur sowie der Statthalter des Bezirks Winterthurs.