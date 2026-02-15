Hilfeleistung für eine eingeschlossene Frau

Winterthur Stadt - Am Sonntag, 15.02.2026, kurz vor 10.00 Uhr, meldete ein Passant bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass in einem Wohnhaus an der Palmstrasse im 2. Stock eine Frau aus dem Fenster um Hilfe rufe.

Die sofort ausgerückte Polizeipatrouille stellte vor Ort fest, dass die hilferufende Frau in der Wohnung eingeschlossen ist. Um die Frau zu befreien, wurde via Schutz & Intervention Winterthur eine Drehleiter aufgeboten.

Gerade als die Drehleiter installiert und vor dem Fenster aufgestellt war, erschien die Wohnungsmieterin und öffnete mit ihrem Schlüssel die Türe.

Es stellte sich heraus, dass die eingeschlossene Frau dort zu Besuch war. Als die Wohnungsmieterin im laufe des Vormittags die Wohnung verliess, schloss sie aus Gewohnheit die Eingangstüre hinter sich zu.

Neben der Stadtpolizei Winterthur stand für die Hilfeleistung auch Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.