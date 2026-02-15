Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike Lenkerin und einem schnellen E-Bike Lenker

Winterthur Stadt - Am Samstag, 14.02.2026, um 15.00 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem E-Bike vom Bahnhof her die Archstrasse entlang und beabsichtigte nach links in die Lagerhausstrasse einbiegen. Beim «Kein Vortritt» an der Lagerhausstrasse hielt sie mit ihrem Fahrrad an. Beim Losfahren übersah sie das von links kommende, auf dem Fahrradstreifen fahrende, schnelle E-Bike und fuhr los. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrrädern, wobei beide zu Sturz kamen.

Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Schürfungen. Der 50-jährige Lenker des schnellen E-Bikes zog sich durch den Aufprall Prellungen im Brustbereich zu und musste zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst Winterthur ins Spital transportiert werden. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.



Neben der Stadtpolizei Winterthur stand der Rettungsdienst Winterthur im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Stadtpolizei Winterthur geführt.