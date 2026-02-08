Kurzmeldungen vom Wochenende, 7.-8. Februar 2026

Kurzmeldungen vom Wochenende, 7. bis 8. Februar 2026

E-Bike-Akku geriet in Brand

Winterthur-Wülflingen - Am Samstagabend, 7. Februar 2026, kurz nach 22.30 Uhr, geriet in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur-Wülflingen der Akku eines E-Bikes in Brand.

Der Bewohner reagierte rasch, alarmierte die Polizei und warf den Akku auf den Balkon seiner Wohnung, wo dieser abgelöscht werden konnte. Die Feuerwehr entlüftete anschliessend die betroffene Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen nebst der Stadtpolizei Winterthur Schutz & Intervention Winterthur sowie der Rettungsdienst Winterthur.

Ehrlicher Finder gibt Tasche mit Bargeld ab

Winterthur - Am Sonntagnachmittag, 8. Februar 2026, kurz nach 15.30 Uhr, fand ein Zugpassagier in einem Zug eine verlassene Tasche mit Ausweisen und Bargeld in der Höhe von rund CHF 7’000.–. Der Mann meldete den Fund umgehend der Stadtpolizei Winterthur.

Fast zeitgleich meldete sich die Besitzerin bei einer Patrouille der Stadtpolizei Winterthur. Sie zeigte sich sichtlich verzweifelt, da sie die Tasche dringend suchte. Dank der schnellen Meldung des Finders konnte die Tasche kurze Zeit später der rechtmässigen Besitzerin wieder ausgehändigt werden.