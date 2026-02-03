Auffahrkollision mit drei Personenwagen – eine Person verletzt

Heute Morgen, kurz vor 7 Uhr, kam es an der Industriestrasse zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Personenwagen. Eine Person wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.



Kurz vor 7 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung über einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ein. Die umgehend ausgerückte Polizeipatrouille stellte vor Ort eine Auffahrkollision mit drei Personenwagen fest. Der 33-jährige Lenker des zuletzt fahrenden Fahrzeugs wurde beim Unfall verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch erstbetreut und anschliessend mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Die weiteren beteiligten Personen, ein 61-jähriger sowie ein 53-jähriger Mann, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.



An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei zwei der Personenwagen einen Totalschaden erlitten. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.



Neben der Stadtpolizei Winterthur standen Schutz & Intervention Winterthur, der Rettungsdienst Winterthur sowie der Unfall-/Beweissicherungs- und Dokumentationsdienst der Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Stadtpolizei Winterthur geführt.