Kurzmeldungen vom Wochenende, 24. - 25. Januar 2026

Auffahrkollision glimpflich verlaufen

Veltheim - Samstagmittag, kurz nach 13:20 Uhr, kam es auf der Wülflingerstrasse zu einer Auffahrkollision zwischen drei Personenwagen. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit habe ein 46-jähriger Lenker nach eigenen Angaben eine vor ihm stehende Fahrzeugkolonne zu spät bemerkt und sei deshalb in das vor ihm stehende Fahrzeug gefahren, das dadurch in ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Der ebenfalls aufgebotene Rettungsdienst brachte in der Folge ein eineinhalbjähriges Kind zur Kontrolle ins Spital. Es - wie alle weiteren Beteiligten - blieben glücklicherweise unverletzt. Es kam lediglich zu Sachschaden an den Fahrzeugen.

Hydrant durch Fahrzeuglenkerin abgerissen

Winterthur Stadt - Am Samstagnachmittag, um 16:40 Uhr, meldete eine 69-jährige Frau, dass sie an der Zeughausstrasse einen Hydranten umgefahren habe. Laut eigenen Angaben habe sie bei der Ausfahrt aus einem Parkhaus diesen übersehen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden am Hydranten. Im Einsatz standen nebst der Stadtpolizei Winterthur, die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie Stadtwerk Winterthur.