Kurzmeldungen vom Freitag, 23. Januar 2026

Brand in Kellerabteil

Oberwinterthur – Am Donnerstag, 22. Januar 2026, kurz nach 14 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale Winterthur eine Meldung über einen Brand in einem Kellerabteil an der Stadlerstrasse ein. Als die Einsatzkräfte sowie die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur vor Ort eintrafen, war der Brand bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand. Im Kellerabteil entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Neben der Stadtpolizei Winterthur und Schutz & Intervention Winterthur stand auch ein Brandermittler der Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Stadtpolizei Winterthur.



Mann bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Winterthur-Stadt – Kurz vor Mitternacht am Donnerstag, 22. Januar 2026, meldete eine Passantin der Einsatzzentrale Winterthur, dass ein Mann von zwei Unbekannten angegriffen worden sei und in der Folge gestürzt sei. Die umgehend ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen 43-jährigen Mann, der leichte Verletzungen im Gesicht aufwies. Die beiden geflüchteten Täter werden als männlich, etwa 20-jährig, rund 180 cm gross und dunkel gekleidet beschrieben. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Winterthur geführt.



Verkehrsüberwachung der Bike Police

Winterthur-Stadt – Am Freitagmorgen führte die Bike Police in verschiedenen Bereichen der Altstadt eine Verkehrsüberwachung durch. Kontrolliert wurde insbesondere die Einhaltung der geltenden Signalisationen. Insgesamt wurden rund 30 Ordnungsbussen wegen verschiedener Widerhandlungen ausgestellt, unter anderem wegen des Befahrens trotz Fahrverbots, des Loslassens der Lenkvorrichtung oder des Telefonierens während der Fahrt.