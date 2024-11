Keralas Kindermuseum

Kerala macht in seinem Kindermuseum Natur für die Jüngsten begreifbar. Hier streicheln die kleinen Naturforscher Tiere und hören Geschichten. Aufgeschlagene Grossbücher zeigen wichtige Lebensräume, denen die Kinder typische Tiere zuordnen können. Im Keralas Kindermuseum erzählt dir der sprechende Stein seine Geschichte. Der begehbare Fuchs- und Dachsbau lädt zur Entdeckung ein. Dutzende Themenkisten zum Erforschen und Spielen stehen bereit und ein grosses Bastelangebot runden den Besuch ab. Tolle Schätze, welche die Kinder bei ihren Streifzügen durch Wald und Wiese gesammelt haben, dürfen sie im Schubladenmuseum - einem übergrossen Setzkasten in Museumsform - selber ausstellen und beschriften. So lernen sie spielerisch den Museumsalltag kennen, und ganz nebenbei verflüchtigt sich allfällige Schwellenangst.

Das Kindermuseum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet (mit Betreuung).

Für Kinder von ca. 3 bis 9 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson (oder mindestens 16-jährigen Begleitperson).

Leitung Kindermuseum: Judith Weber