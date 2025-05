Biodiversität auf fünf Buswartehallen

Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der AXA Schweiz entstehen fünf Buswartehallen mit begrünten Dächern. Die erste befindet sich am Obertor. Vertretungen von Stadt und AXA haben sie gestern Donnerstag eingeweiht. Vier weitere sind bis 2026 geplant. Das Dach ist eine neuartige Holzkonstruktion aus Winterthur, die es so in der Schweiz bisher an keinem anderen Standort gibt. Es bietet Lebensraum für Pflanzen und Insekten.



Vor einem Jahr haben Stadtrat Stefan Fritschi und Fabrizio Petrillo, CEO der AXA Schweiz, im Stadtratssaal ein gemeinsames Projekt lanciert (Medienmitteilung vom 22. April 2024). Die AXA bekundete die Absicht, im Rahmen ihres 150-jährigen Bestehens in der Stadt Winterthur Biodiversitätsflächen zu schaffen. Es sollten zwei so genannte Mikrowälder und fünf begrünte Dächer von Buswartehallen entstehen. Die Mikrowälder sind mittlerweile gepflanzt (Medienmitteilung vom 26. Februar 2025) und auf den Dächern von zwei Buswartehallen (Obertor und Strahlegg) gedeihen bereits kleine, extensive Grünflächen. Stadtpräsident Michael Künzle und Fabrizio Petrillo haben gestern das neue Dach am Obertor anlässlich einer Veranstaltung der AXA Versicherungen eingeweiht.

Holzkonstruktion aus Winterthur

Das knapp 23 Quadratmeter grosse Dach ist eine neuartige, in Winterthur gefertigte Konstruktion aus Fichtenholz. Mit gut 30 Zentimetern Höhe ist das Holzdach etwas höher als die Dächer der bisherigen Wartehallen. Im Dach liegt eine 12 Zentimeter dicke Substratschicht, in welcher nun Gräser, Kräuter und Wildblumen gedeihen können, die Stadtgrün Winterthur ausgesät hat. Das Substrat liegt auf einer dicken Folie, so dass das aufgefangene Wasser abfliessen kann und das Holz trocken bleibt. Für die Fahrgäste von Stadtbus Winterthur ändert sich, abgesehen von der Ablösung des bisherigen Kunststoffdachs durch eine Holzkonstruktion, weder visuell noch funktional etwas. Der Unterhalt für die Grünfläche ist minimal. Sie wird weitgehend der Natur überlassen.

Fünf Dächer bis 2026

Nach den Sommerferien entsteht an der Haltestelle Haldengut (stadteinwärts) eine weitere neue Wartehalle mit begrüntem Dach. Im Sommer 2026 baut die Stadt die neuen Haltestellen «Im Link» und «Industriepark» (jeweils stadteinwärts). Diese stehen im Zusammenhang mit der neuen Führung der Linie 7 an der Sulzerallee. Auch diese Wartehallen erhalten ein begrüntes Dach – an Standorten im Industriegebiet, wo es bisher fast keine Grünflächen gibt. Diese neuen Grünflächen sind wichtig für die Biodiversität. Einerseits bieten die Dächer Lebensraum für verschiedene Pflanzenarten, anderseits dienen sie als kleine Trittsteinhabitate und fördern so die ökologische Vernetzung in der Stadt.

Pilotprojekt mit Pioniercharakter

Für die Stadt Winterthur ist die Zusammenarbeit mit der AXA ein Glücksfall. Sie kann zum einen Wartehallen ersetzen, die ohnehin das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben oder neue Standorte mit Wartehallen ausstatten. Zum anderen kann die Stadt ein Pilotprojekt für die Begrünung der Dächer durchführen und wichtige Erfahrungen sammeln. Bewährt sich die neue Konstruktion, könnten weitere begrünte Dächer an Bushaltestellen folgen. Es handelt sich nicht nur für Winterthur um ein Pionierprojekt. Schweizweit ist eine derartige Dachkonstruktion für Buswartehallen bisher einmalig.

Enge Zusammenarbeit von AXA und Stadt

Die AXA trägt sowohl für die neuen Buswartehallen als auch für die Mikrowälder einen Grossteil der Investitionskosten, während die Stadt die Fachleute von Tiefbau, Städtebau, Stadtgrün und Stadtbus zur Verfügung stellt und die Projektleitung übernimmt. AXA und Stadt tauschen sich regelmässig über den Stand des Projektes aus. Am 13. September 2025 wird die Winterthurer Bevölkerung Gelegenheit haben, im Grüzefeld sowohl den Mikrowald auf der Allmend wie auch das Dach der Buswartehalle Strahlegg zu erleben. Vertreter:innen von Stadt und AXA werden den Beitrag des Projekts zur Biodiversität in Winterthur erläutern.



Weitere Informationen sowie eine Karte aller Standorte mit begrünten Dächern von Buswartehallen sowie ein Foto des gestrigen Anlasses finden Sie unter https://stadt.winterthur.ch/stadtbus/ueber-uns/be-gruenung-wartehallen-1.

