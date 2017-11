Kuriositäten, Schmuckes und Trouvaillen vor Expertenaugen

Bild Legende: Alte Fundstücke vor Expertenaugen

Winterthurer Museumsbestimmungstag in der Villa Lindengut

Jeweils am letzten Samstagnachmittag im November hat die Winterthurer Öffentlichkeit die Gelegenheit, Kunst- und Alltagsgegenstände von ausgewiesenen Expertinnen und Experten begutachten zu lassen. Dieses Jahr findet der beliebte Anlass in der Villa Lindengut statt.

Ein besonderes Schmuckstück, eine historische Radierung, eine Handschrift vom Dachboden der Grossmutter, eine antike Münze aus einer alten Schublade oder einfach aussergewöhnliche Kunst- oder Alltagsgegenstände, über die man immer schon Näheres erfahren wollte: All dies können Interessierte am 25. November zwischen 14 und 17 Uhr in die Villa Lindengut an der Römerstrasse 8 bringen. Dort wird eine Expertenrunde unterschiedlichster Fachrichtungen die mitgebrachten Gegenstände begutachten und bestimmen. Wertschätzungen werden keine gemacht. Alles, was von Hand getragen werden kann, ist willkommen.

Das folgende breite Spektrum von Gegenständen wird am diesjährigen Museumsbestimmungstag begutachtet:

Archäologische Funde insbesondere europäischer Herkunft

Münzen von der Antike bis zur Moderne

Bilder und Grafiken

Objekte des Kunsthandwerks und der Kleinkunst

Gebrauchsgegenstände und Arbeitsgeräte des häuslichen, ländlichen und handwerklich-gewerblichen Alltags

Druckerzeugnisse und Handschriften vergangener Jahrhunderte

Der Winterthurer Museumsbestimmungstag ist eine Veranstaltung des Historischen Vereins Winterthur und des Münzkabinetts in Zusammenarbeit mit den Winterthurer Bibliotheken, der Kantonsarchäologie und der Denkmalpflege Zürich, dem Historischen Museum des Kantons Thurgau und weiteren Partnern.

Samstag, 25. November 2017, 14 bis 17 Uhr. / Ort: Villa Lindengut, Römerstrasse 8, 8400 Winterthur