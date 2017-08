«Coins in European Churches»: Unter diesem Titel findet am 22. und am 23. Juni eine öffentliche, internationale Tagung mit Spezialistinnen und Spezialisten aus ganz Europa und Beiträgen in Deutsch, Englisch und Französisch statt. Eine Gelegenheit für Fachleute, aber auch anderen an der Numismatik und der Kulturgeschichte des Geldes interessierten Personen, sich während zwei Tagen in ein kulturell und soziologisch spannendes Thema zu vertiefen. Die religiöse Verwendung von Geld war im lateinischen Westen weit verbreitet. Zahlreiche Urkunden, Rechnungen, Heiligenlegenden und Sagen und archäologische Funde belegen dies vom Mittelalter bis in die Neuzeit. In der mittelalterlichen Kirche wurde die Erlangung des Seelenheils durch die Abbitte der Sünden in Form von Geld materialisiert und zum Ruhme Gottes wurde Geld in Kirchenschätze umgewandelt. Als unmittelbare materielle Zeugen für die Verwendung von Geld in religiösem Kontext dienen allerdings mehr als hunderttausend Münzen, welche in ganz Europa in Kirchenräumen unter den Böden gefunden worden sind.