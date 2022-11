Der International Numismatic Council (INC), die internationale Dachorganisation der wissenschaftlichen Numismatik mit juristischem Sitz im Münzkabinett Winterthur, hat Benedikt Zäch zum Ehrenmitglied erklärt.

An seiner Mitgliederversammlung anlässlich des 16. Internationalen Numismatischen Kongresses in Warschau hat der International Numismatic Council (INC) Benedikt Zäch, dem Leiter des Winterthurer Münzkabinetts, die Ehrenmitgliedschaft des INC verliehen.

Der INC ist die internationale Dachorganisation der wissenschaftlichen Numismatik und zählt rund 160 institutionelle Mitglieder aus fast 50 Staaten. Neben dem Patronat über internationale Forschungsprojekte organisiert der INC alle 5-7 Jahre den International Numismatic Congress, der jeweils in einem anderen Land stattfindet (2003: Madrid, 2009: Glasgow, 2015: Taormina, 2022: Warschau, 2027: Frankfurt a.M.). Am Kongress in Warschau nahmen rund 750 Personen aus 46 Ländern teil.

Seit 2017 befindet sich der juristische Sitz des INC im Münzkabinett Winterthur; der INC ist als Verein nach schweizerischem Recht organisiert. Benedikt Zäch war von 2003-2015 im Board des INC. Er hat dort als Redaktor und Webmaster die Digitalisierung der Kommunikation (Website, Newsletter) in die Wege geleitet und war ab 2009 Vizepräsident des INC.

Die Ehrung geht über die Person hinaus. Sie ist vor allem auch Ausdruck des internationalen Netzwerks des Münzkabinetts Winterthur und seiner Einbindung in und Bedeutung für die Fachwelt.