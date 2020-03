Das Münzkabinett Winterthur ist geöffnet und die Veranstaltungen finden regulär statt. Sollte sich daran etwas ändern, informieren wir auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite. Die Vorsichtsmassnahmen werden fortlaufend und in enger Absprache mit der Stadt Winterthur und den übergeordneten Behörden getroffen. So kann es auch zu kurzfristigen Anpassungen kommen. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, bitten wir unsere Besucher*innen, sich an die vom BAG empfohlenen Schutzmassnahmen zu halten: BAG: https://bag-coronavirus.ch/ Stadt Winterthur: https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/sicherheit/bevoelkerungsschutz/coronavirus Grundsätzlich appelliert das Münzkabinett Winterthur an die Eigenverantwortung der Besucher*innen. Wir bitten Sie, unserer Ausstellung und unseren Veranstaltungen fernzubleiben, wenn Sie oder Ihr Kind grippeartige Symptome verspüren oder wenn Sie sich erst kürzlich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Das Münzkabinett bemüht sich, mit zusätzlichen Massnahmen Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Museumsbesuch trotz der aussergewöhnlichen Situation zu ermöglichen und angenehm zu gestalten.