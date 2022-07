Mit dem dritten Band der «Griechischen Münzen in Winterthur» beendet das Münzkabinett Winterthur ein über 30-jähriges Publikationsprojekt zu den fast 8’000 sammlungseigenen griechischen Münzen, der schweizweit bedeutendsten Sammlung dieser Art. Verantwortlich für den hohen wissenschaftlichen Standard zeichnet ein internationales Autorenteam mit ausgewiesenen Spezialisten.

Mit dem dritten Band der «Griechischen Münzen in Winterthur», der 2’157 Münzen von Pamphylien bis Mauretanien publiziert, wird der Katalog der griechischen Münzen des Münzkabinetts Winterthur in gedruckter Form abgeschlossen. 1987 und 1997 erschienen die Bände 1 (Spanien bis Hellas Inseln) und 2 (Kimmerischer Bosporus bis Lykien). Mit den drei nun vorliegenden Bänden sind rund 6’450 der fast 8’000 griechischen Münzen der Winterthurer Sammlung in Buchform erschlossen.

Verfasst von international ausgewiesenen Experten, orientiert sich Band 3 am hohen Standard der ersten beiden Bände. Die Münzen sind mit dichten, kompakten Beschreibungen sowie Referenzliteratur und Provenienzen versehen, die weit über das übliche Sylloge-Format hinausgehen.

Nebst Lichtdrucktafeln enthält der Band auch moderne Farbtafeln. Dies hat mit der langen Vorgeschichte des Katalogs zu tun. Bereits 1967, 1971 und 1974–76 – also noch vor der Entstehung des dreibändigen Katalogs – liess der damalige Sammlungskonservator, Hansjörg Bloesch, alle drei Tafelbände in Lichtdrucktechnik herstellen. Für den nun vorliegenden dritten Band wurden daher 207 ausgewählte Neuzugänge von griechischen Münzen bis 2005 auf Farbtafeln hinzugefügt.

Band 3 der «Griechischen Münzen in Winterthur» leitet auch den Übergang in das digitale Zeitalter ein. Die rund 1’550 Neuzugänge seit 1976 bzw. 2005, die im Katalog noch nicht enthalten sind, werden seit 2021 kontinuierlich auf dem Onlineportal ikmk-win.ch des Münzkabinetts auf Basis von Linked Open Data veröffentlicht.

Das Buch

Hansjörg Bloesch, Marguerite Spoerri Butcher, Haim Gitler, Kevin Butcher, Christian Schinzel, Benedikt Zäch, Griechische Münzen in Winterthur, Band 3: Pamphylien bis Mauretanien, Nachträge, Erwerbungen 1970–1976 und Incerta, Ausgewählte Neuerwerbungen bis 2005. 2 Bände (Text- und Tafelband), Winterthur: Münzkabinett Winterthur, 2021. ISBN 978-3-907047-03-3. 304 Seiten mit 9 Farbtafeln (Textband), 95 Lichtdrucktafeln (Tafelband). Hard Cover, Leineneinband. – Verkaufspreis: CHF 140.- / € 145.-

Sonderangebot für «Griechische Münzen in Winterthur»; Bd. 1–3, Winterthur 1987–2021 (insgesamt sechs Teilbände): CHF 360.- / € 375.-

Auslieferung

Paul-Francis Jacquier, Numismatique Antique, Honsellstrasse 8, DE-77694 Kehl am Rhein – coinsjacquier.com