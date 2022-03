Aufgrund der angespannten personellen Situation musste Stadtbus den Betrieb der Ergänzungslinie 2E per 20. Januar einstellen. Nun hat sich die Situation soweit normalisiert, dass wieder das komplette Angebot gefahren werden kann.

Die Linie 2E wird am Montag, 21. März, wieder in Betrieb genommen. Dies ist möglich, da sich die personelle Situation in den letzten Wochen verbessert hat.

Einige Mitarbeitende, die längere Zeit ausfielen, sind aus dem Krankheitsstand zurückgekehrt. Die Corona-Absenzen sind zurückgegangen und dauern kürzer. Zudem wurde im Februar die Kontaktquarantäne aufgehoben.

Seit Anfang Jahr wurden neue Fahrdienstmitarbeitende eingestellt und ausgebildet. Nach ihrer sechswöchigen Ausbildung und bestandener Prüfung können die neuen Mitarbeitenden im Linienbetrieb eingesetzt werden.