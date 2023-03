Jedes Jahr bilden sich die Buschauffeurinnen und -chauffeure von Stadtbus Winterthur weiter. Dieses Jahr liegt der Fokus auf den Themen Brandschutz und Verhalten im Brandfall. Um diese zu vertiefen, hat Stadtbus mit der Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur zusammengearbeitet. Entstanden ist ein auf Stadtbus zugeschnittener halbtägiger Brandschutzkurs.

Die Chauffeurinnen und Chauffeure von Stadtbus Winterthur bilden sich regelmässig weiter. Jedes Jahr absolvieren sie einen Weiterbildungskurs, der jeweils einem bestimmten Thema gewidmet ist. Diese Weiterbildung ist Teil der so genannten Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) des Bundes. Dabei stehen Themen rund um die Bedienung und die Fahrweise der Busse im Zentrum. Wichtig ist zudem der Bereich Sicherheit im Strassenverkehr oder das Verhalten bei Unfällen. Für dieses Jahr hat Stadtbus Winterthur die Themen Brandschutz und Verhalten im Brandfall als Fokus der Weiterbildung definiert.



Richtiger Umgang mit Feuer

Im Betrieb von Stadtbus Winterthur hat die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal oberste Priorität. Entsprechend zentral ist die Prävention. Glücklicherweise kommt es äusserst selten zu Bränden oder ähnlichen Zwischenfällen in den Fahrzeugen oder an den Haltestellen von Stadtbus Winterthur. Trotzdem müssen die Buschauffeurinnen und Buschauffeure wissen, wie sie sich im Brandfall richtig verhalten. Brandschutz ist deshalb bereits in der Grundausbildung ein fester Bestandteil. Wichtig ist etwa die richtige Einschätzung eines Brandes oder der korrekte Umgang mit dem Feuerlöscher. Unter anderem dies haben die Mitarbeitenden des Fahrdienstes von Stadtbus Winterthur in den vergangenen Wochen im Ausbildungszentrum Ohrbühl von Schutz & Intervention Winterthur (SIW) trainiert.



Üben für den Brandfall

Die Berufsfeuerwehr von SIW hat ein speziell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden des Fahrdienstes von Stadtbus Winterthur ausgerichteten Brandschutzkurs entwickelt. Bei der Vorbereitung hat sie unter anderem das auf den Bussen vorhandene Löschmaterial analysiert oder aufzufrischende Verhaltensmassnahmen in einem Brandfall eruiert. Entstanden ist der Halbtageskurs «Brandschutz Stadtbus». Der Theorieteil umfasst Feuer und seine Beschaffenheit. Im Praxisteil löschen die Mitarbeitenden von Stadtbus verschiedene Brände. Je nach Ursache ist ein anderes Löschmittel nötig bzw. reagiert das Feuer anders auf dieses. Durchgeführt worden ist der Brandschutzkurs insgesamt 19 Mal von jeweils zwei Angehörigen der Berufsfeuerwehr von SIW.