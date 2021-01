Stadtbus hat die Submission einer neuen Elektrobusgeneration mit einem Auftragswert von maximal 110 Millionen Franken Ende Oktober 2020 gestartet. Nun stehen in der Stadt Winterthur in der ersten Januarwoche Testfahrten an.

Die Eingabefrist für die Angebote der Hersteller ist am 18. Dezember 2020 abgelaufen. Zwei namhafte Hersteller haben ihr Angebot eingereicht.

In der Woche vom 4.-9. Januar werden die angelieferten Doppelgelenktrolleybusse von Stadtbus auf Herz und Nieren geprüft. Die Fahrzeuge sind noch nicht auf die detaillierten Spezifikationen der Ausschreibung ausgerichtet und werden im Design einer anderen Unternehmung unterwegs sein.

Da es sich um fast 25 Meter lange Fahrzeuge mit zwei Gelenken handelt, bitten wir die Winterthurer Bevölkerung und insbesondere die anderen Verkehrsteilnehmenden um besondere Beachtung der für Winterthur ungewohnten Fahrzeugdimensionen.

Der finale Zuschlag für einen der beiden Hersteller und die Vorstellung des künftigen Fahrzeugtyps werden voraussichtlich im April 2021 erfolgen.