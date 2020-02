Ab Sonntag, 1. März 2020, fährt der Stadtbus der Linie 12 wieder bis Ende Oktober im Halbstundentakt jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an den übrigen offiziellen Feiertagen zwischen «Archstrasse/HB» und «Bruderhaus».

Neu ist an allen Betriebstagen die letzte Hinfahrt zum «Bruderhaus» jeweils um 18.17 Uhr und die letzte Rückfahrt nach «Archstrasse/HB» um 18.31 Uhr. An Samstagen ist die erste Fahrt ab «Archstrasse/HB» neu bereits um 10.17 Uhr, also eine Stunde früher als bisher.

Während der Busbetriebszeiten ist die Bruderhausstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt. Aufgrund der knappen Anzahl Parkplätze wird die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr dringend empfohlen.

Tipp: Personen, die mit dem Auto anreisen, parkieren im Parkhaus Teuchelweiher und nehmen anschliessend den Bus der Linie 12 ab Haltestelle «Winterthur, Zeughaus».