Vier der sieben historischen Fahrzeuge von Stadtbus Winterthur erhalten einen neuen Besitzer. Dazu gehört der Doppeldeckerbus, der in den 1980er-Jahren zwischen Hauptbahnhof und Technorama im Einsatz stand. Im Besitz von Stadtbus verbleiben drei Fahrzeuge, darunter der Trolleybus 101, welcher in Winterthur als Adventsbus bekannt ist.

Die neuen Doppelgelenkbusse brauchen mehr Platz im Depot Grüzefeld. Die Lagerung von derzeit sieben historischen Fahrzeugen ist deshalb nicht mehr möglich. Vier dieser Oldtimer erhalten deshalb neue Besitzer. Den Doppelstockbus Büssing BS 110 aus dem Jahr 1971 übernimmt die Motorworld Trademark Management AG. Die Miteigentümerin des ehemaligen Maggi Areals The Valley betreibt unter anderem die Motorworld Region Zürich in Kemptthal. Das Konzept des Oldtimer- und Sportwagenzentrums beinhaltet Handel, Werkstätten sowie Dienstleistungen rund um die Mobilität auf zwei und vier Rädern. Die Motorworld Region Zürich und The Valley werden das Fahrzeug ausserdem weiterhin im Veranstaltungs- und Arealbetrieb einsetzen.

Der Bus hat eine bewegte Geschichte. In den 1970er-Jahren stand er als eines von fünf Fahrzeugen für die Swissair als sogenannter Flugzeugzubringer auf dem Flughafen Kloten im Einsatz. 1981 erwarben die damaligen Winterthurer Verkehrsbetriebe zwei dieser Büssing-Busse und setzten sie zwischen 1982 und 1989 als Schnellverbindung zwischen Hauptbahnhof und Technorama ein. Ein Fahrzeug musste Stadtbus Winterthur 1991 entsorgen, da es zu viele Defekte aufwies. Der zweite Bus kam immer wieder für Spezialfahrten zum Einsatz.

Drei weitere Oldtimer-Fahrzeuge übergibt Stadtbus Winterthur dem Verein Rétro Bus Léman, der bereits mehrere Autobusse aus Winterthur besitzt. Es handelt sich um einen Dieselbus der Firma Mowag aus dem Jahr 1955 sowie einen Anhänger der Firma Moser aus dem Jahr 1953. Dazu kommt ein historischer Anhänger aus eigener Fertigung, dessen Baujahr unbekannt ist und der für die Distanzmessung im Einsatz stand. Diese Fahrzeuge sind nicht mehr fahrtauglich.

Im Besitz von Stadtbus Winterthur verbleiben drei historische Fahrzeuge. Der Trolleybus 101 des Schweizer Herstellers FBW war bis 1989 als Linienbus und bis 2021 als Adventsbus im Einsatz. Der Fahrzeugtyp aus dem Jahr 1958 war einst der erste Gelenktrolleybus der Schweiz. Als Adventsbus wird der 101er nicht mehr im Einsatz stehen. Zum einen hat sich der Adventsbusverein bereits aufgelöst und zum andern ist für eine neuerliche Fahrzulassung eine umfassende Renovation notwendig. Mit dem Autobus 7 des Herstellers Mowag aus dem Jahr 1955 behält Stadtbus Winterthur auch einen Dieselbus. Der älteste Oldtimer ist jedoch der Turmwagen Saurer aus dem Jahr 1931, der für den Reparaturdienst der Fahrleitungen im Einsatz stand.

Stadtbus Winterthur hatte mehrere Interessenten eingeladen, ein Angebot einzureichen. Vier Offerten gingen schliesslich ein. Entscheidend für die Weitergabe an Motorworld und Rétro Bus Léman war für Stadtbus Winterthur das Konzept der beiden Organisationen für den Erhalt und die Nutzung der historischen Exponate. Keine Rolle spielte der symbolische Angebotspreis. Die bei Stadtbus verbleibenden Oldtimer erhalten im Untergeschoss des Busdepots Grüzefeld eine temporäre Bleibe.