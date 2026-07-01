Rätselspass mit Stadtbus und Naturmuseum

Ab dem 1. Juli 2026 lancieren Stadtbus Winterthur und das Naturmuseum Winterthur gemeinsam ein Sommerrätsel. Wer aufmerksam durch die Stadt reist und durch das Naturmuseum spaziert, knifflige Aufgaben löst und Hinweise entdeckt, hat die Chance auf attraktive Preise.

Während rund acht Wochen, vom 1. Juli bis zum 23. August, verwandeln sich Winterthurer Busse, Haltestellen und das Naturmuseum in eine interaktive Rätselwelt. Verschiedene Rätsel von Sudoku über eine Wisent-Entführung aus dem Bruderhaus bis hin zu kniffligen Verschlüsselungen führen die Teilnehmenden quer durch Winterthur.

Das Sommerrätsel richtet sich an Familien, Kinder und alle, die Freude am Knobeln haben. Die Broschüre zum Rätsel gibt es im ZVV Contact Center am Hauptbahnhof, im Naturmuseum oder online. Wer das Rätsel richtig löst, kann attraktive Preise gewinnen.

Mit der gemeinsamen Aktion möchten Stadtbus Winterthur und das Naturmuseum Winterthur die Sommerferien in der Stadt abwechslungsreich gestalten und zeigen, wie spannend nachhaltige Mobilität, Natur und Entdecken miteinander verbunden werden können.